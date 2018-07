Brasileiros têm bom retrospecto no clássico Barcelona e Real

Barcelona e Real Madrid voltam a se enfrentar em condições que realçam a rivalidade histórica, marcada pela boa atuação de jogadores brasileiros, como Romário, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Roberto Carlos e Neymar. Na partida válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol, as equipes irão travar, no Santiago Bernabéu, em Madri, no próximo sábado, uma batalha entre ataque e defesa. O Barcelona do técnico Luis Enrique ainda não sofreu gols no torneio depois de oito jogos disputados. O rival, por sua vez, foi às redes em 30 oportunidades - nos últimos cinco confronto, conseguiu quatro goleadas: 8 a 2 no La Coruña, 5 a 1 no Elche, 5 a 0 no Athletic Bilbao e 5 a 0 no Levante.

Uma das esperanças do Barcelona é Neymar, que marcou 12 gols em 11 jogos pelo time catalão na temporada 2014/2015. O craque, inclusive, marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 da sua equipe contra o rival no Campeonato Espanhol do ano passado. Do lado do Real, Marcelo é o único brasileiro entre os titulares de Carlo Ancelotti. O lateral-esquerdo pode igualar o feito de Roberto Carlos, autor de um gol em um clássico disputado em dezembro de 2003.

CONFIRA JOGOS DECIDIDOS POR BRASILEIROS

Barcelona 5 x 0 Real Madrid - 08/01/1994

Romário fez uma das melhores apresentações com a camisa do Barcelona. O atacante marcou três gols na vitória por 5 a 0 sobre o Real Madrid, em partida disputada no Camp Nou. O time catalão conquistaria, ao fim da temporada, o tetracampeonato nacional sob o comando de Johan Cruyff.

Real Madrid 2 x 1 Barcelona - 06/12/2003

Com gols de Ronaldo e Roberto Carlos, o Real Madrid voltou a vencer o Barcelona no Camp Nou. O jejum durou 20 anos. O lateral-esquerdo abriu o placar depois de passe de Zidane. Ronaldo fez 2 a 0 após assistência do companheiro brasileiro. Kluivert descontou para o Barça.

Barcelona 3 x 0 Real Madrid - 19/11/2005

Ronaldinho Gaúcho conseguiu algo improvável neste dia. O craque brasileiro marcou dois gols na vitória por 3 a 0 e foi aplaudido pela torcida do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Samuel Eto'o abriu o placar para o time catalão na partida válida pela 12.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Barcelona 2 x 1 Real Madrid - 26/10/2013

No primeiro clássico de Neymar, vitória por 2 a 1 do Barcelona, com direito a um gol do ex-santista. No Camp Nou, o craque fez o primeiro gol do jogo ao bater colocado pelo lado esquerdo do campo. Alexis Sánchez marcou o segundo gol e Di María fez o único gol do Real Madrid.