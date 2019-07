Brasileiros vencem e passam à fase de grupos de etapa de Tóquio do vôlei de praia

O vôlei de praia do Brasil conseguiu nesta quarta-feira a classificação de três duplas para a disputa da fase de grupos da etapa de Tóquio do Circuito Mundial, que serve também como evento-teste para os Jogos Olímpicos de 2020. No qualifying, Carol Solberg/Maria Elisa, Talita/Taiana e Guto/Saymon venceram uma partida cada para avançar na competição. Pedro Solberg/Vitor foram superados e não conseguiram a vaga.

O Brasil já tinha outros seis times garantidos pelo ranking de entradas: Ágatha/Duda, Fernanda/Bárbara, Ana Patrícia/Rebecca, Alison/Álvaro Filho, André/George e Evandro/Bruno Schmidt. É o país com mais representantes na etapa de nível quatro estrelas do Circuito Mundial, que vale para corrida olímpica entre os brasileiros.

Talita e Taiana garantiram a vaga ao vencerem as espanholas Lobato/Navarro por 2 sets a 1 (21/16, 17/21 e 15/11). "Tivemos paciência no segundo set. As espanholas são experientes, rodam o Circuito Mundial há alguns anos. Elas sacaram muito bem e aproveitaram o lado da quadra que estava melhor para sacar. No primeiro e no terceiro sets, conseguimos sacar melhor e manter a regularidade na virada de bola, isso foi fundamental. Sempre manter a cabeça focada", disse Talita.

Carol Solberg e Maria Elisa avançaram ao superarem as chinesas Meimei Lin e Jinjin Zeng por 2 sets a 0 (21/13 e 21/10).

Entre os homens, Guto e Saymon também conseguiram a vaga ao vencerem os tailandeses Inkiew/Padsawud por 2 sets a 0 (21/15 e 21/18). Pedro Solberg e Vitor Felipe não conseguiram superar o qualifying, sendo vencidos pelos austríacos Winter/Horl por 2 a 0 (21/16 e 22/20).

O torneio em Tóquio terá formato particular por ser um evento-teste aos Jogos Olímpicos de 2020. Em uma etapa quatro estrelas usual, a fase de grupos é composta por 32 times divididos em oito grupos. Já na competição desta semana, apenas 24 duplas em cada gênero participam, divididas em seis chaves, como ocorre no evento olímpico. Além disso, em uma etapa normal, são dois jogos na primeira fase, contra três partidas no evento-teste.