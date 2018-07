Brasília mantém esperança de receber abertura da Copa

Com o anúncio de que a abertura seria em São Paulo, feito por Ricardo Teixeira no dia 8 de novembro, o governador do Distrito Federal, Rogério Rosso, chegou a mandar uma carta para a Fifa para pedir explicações, cobrando igualdade de condições no processo.

O governador do Distrito Federal contou nesta quinta-feira que o secretário geral da Fifa, Jerome Valcke, respondeu a sua carta, garantindo que o palco da abertura da Copa ainda não foi definido. Assim, Rogério Rosso reforçou sua confiança na escolha de Brasília.

"Temos todos os atributos técnicos e estamos cumprindo com todas exigências previstas no calendário da Fifa", garantiu o governador, que promove a reforma do Estádio Mané Garrincha. "Vamos continuar os trabalhos para trazer a abertura dos jogos para Brasília."

Apesar do discurso, a Fifa espera apenas a consolidação do projeto do novo estádio do Corinthians, a ser construído em São Paulo, com todas as garantias financeiras e a capacidade mínima exigida, para confirmá-lo como sede da abertura da Copa de 2014.