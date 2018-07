Brasiliense abre disputa da Série C com vitória em casa

Com a vitória na estreia, o Brasiliense já lidera o Grupo C. Mesmo porque, o outro jogo da chave terminou empatado neste sábado: o Marília visitou o Macaé e arrancou um 2 a 2 - Laécio e Éder marcaram para o time paulista, enquanto André Gomes, de pênalti, e Hyanthony fizeram os gols dos donos da casa.

Pelo Grupo B, o Guarany de Sobral, atual campeão da Série D, estreou bem na Série C ao vencer o Campinense por 2 a 0, com gols de Rafael e Clayton. Assim, lidera a chave por causa do saldo de gols - no outro jogo da chave, o CRB ganhou do Fortaleza por 1 a 0, em Maceió, com gol de Ewerton.

No único jogo do Grupo A realizado neste sábado, o Águia bateu o Luverdense por 1 a 0, com gol de William Santos.

Confira os jogos deste sábado:

Macaé 2 x 2 Marília

Brasiliense 1 x 0 Madureira

Guarany 2 x 0 Campinense

CRB 1 x 0 Fortaleza

Águia 1 x 0 Luverdense