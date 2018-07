Brasiliense bate Icasa e deixa a lanterna da Série B O Brasiliense se recuperou no Campeonato Brasileiro da Série B e segue tentando escapar da zona de rebaixamento. Nesta sexta-feira, recebeu o Icasa, no estádio da Boca do Jacaré, em Taguatinga, e venceu por 2 a 0, pela 32.ª rodada.