Brasiliense bate Ipatinga e acaba com jejum de 8 jogos Depois de oito partidas sem vitórias, o Brasiliense enfim voltou a somar três pontos ao bater o Ipatinga por 1 a 0, no estádio Boca do Jacaré, em Taguatinga, nesta terça-feira, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Esse foi o primeiro triunfo do técnico Andrade desde que assumiu o time, há sete rodadas.