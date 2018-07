Brasiliense confirma favoritismo e bate Duque de Caxias O Brasiliense confirmou seu favoritismo e venceu o Duque de Caxias por 2 a 0 neste sábado à noite, no Estádio Serejão, em Taguatinga, pelo fechamento da terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com sete pontos, o Brasiliense ocupa a terceira posição, atrás de Guaratinguetá e Náutico, que têm a mesma pontuação. O Duque sofreu sua terceira derrota e divide a lanterna com o Ipatinga, sem nenhum ponto.