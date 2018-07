Brasiliense consegue segunda vitória seguida na Série C

SÃO PAULO - O Brasiliense conseguiu na noite desta quarta-feira a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série C, ao bater o Rio Branco-AC por 1 a 0, no Estádio Serejão, em Taguatinga (DF), em jogo isolado do Grupo A. O único gol foi marcado por Washington, cobrando pênalti aos 33 minutos do primeiro tempo.

O time do Distrito Federal tinha vencido pela primeira vez na rodada anterior, quando fez 1 a 0 sobre o CRB, em Maceió. Agora, o Brasiliense soma sete pontos, ocupando a sétima posição no Grupo A. O Rio Branco, por sua vez, segue na lanterna, ainda sem pontuar após cinco jogos disputados.

Sampaio Corrêa, Fortaleza e Luverdense, todos com os mesmos 10 pontos, e o Santa Cruz, com nove, formam a zona de classificação do Grupo A. Na outra chave da Série C, a liderança isolada é do Caxias, que soma 10 pontos - Vila Nova, Madureira e Mogi Mirim completam o G4.