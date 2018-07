Brasiliense consegue segunda vitória seguida na Série C O Brasiliense conseguiu na noite desta quarta-feira a sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série C, ao bater o Rio Branco-AC por 1 a 0, no Estádio Serejão, em Taguatinga (DF), em jogo isolado do Grupo A. O único gol foi marcado por Washington, cobrando pênalti aos 33 minutos do primeiro tempo.