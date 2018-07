Brasiliense promete ir à Fifa contra Duque de Caxias Nesta terça-feira, o presidente do Brasiliense, Luiz Estevão, ex-senador cassado, confirmou que vai recorrer à Federação Internacional de Futebol (Fifa) para pedir o cancelamento da absolvição do Duque de Caxias no Campeonato Brasileiro da Série B. Em entrevista coletiva no Centro de Treinamento do Setor de Clubes de Brasília, o dirigente falou sobre a absolvição do clube carioca no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, na semana passada.