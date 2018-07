Brasiliense segue 100%; Remo empata no fim na Série D

O domingo foi agitado nos gramados da quarta divisão do futebol brasileiro. Foram 15 jogos pela segunda rodada da Série D. Um dos times mais tradicionais na competição, o Remo-PA tomou um gol de pênalti nos acréscimos e não conseguiu vencer a primeira, enquanto que o Brasiliense-DF segue mostrando porque é um dos favoritos ao acesso e manteve os 100% de aproveitamento.

No estádio Albertão, em Teresina, o Remo teve trabalho e não conseguiu derrotar o River-PI. Os comandados do técnico Roberto Fernandes tomaram empate nos acréscimos e ficaram no 1 a 1. O time paraense segue longe da liderança do Grupo A2 com dois pontos. Os piauienses estão na ponta com quatro. No outro jogo da chave, Moto Club-MA e Interporto-TO empataram por 2 a 2.

Pelo Grupo A5, o Brasiliense atropelou na estreia dentro de casa. No estádio Serejão, em Taguatinga (DF), o time candango venceu o Estrela do Norte-ES por 3 a 0 e manteve os 100% de aproveitamento. Disparou na liderança com seis pontos. O Anapolina-GO, vice-líder, ficou no empate com o Villa Nova-MG por 1 a 1.

BARUERI PERDE EM CASA

Um dos três paulistas presentes na competição - os outros são Penapolense e Ituano - o Barueri foi derrotado em sua estreia. Para apenas 17 torcedores, na Arena Barueri, foi derrotado pelo Luziânia-DF por 1 a 0. Sendo assim, os paulistas dividem a lanterna com o Goianésia-GO. O Luziânia subiu para o terceiro lugar, com três pontos, atrás de Operário-MT e Tombense-MG.

Outro time a manter 100% de aproveitamento foi o Brasil, de Pelotas (RS). Mesmo jogando em Gravataí (RS), os gaúchos não tomaram conhecimento da Cabofriense-RJ e venceram por 2 a 1. Os pelotenses estão na liderança do Grupo A7 com seis pontos, seguido de perto pelo Guarani-SC, que ficou no empate com o Maringá-PR por 1 a 1, em Palhoça (SC).

Uma pequena tragédia quase manchou o duelo entre Central-PE e Campinense-PB, pelo Grupo A3. Enquanto as equipes que empatavam por 1 a 1, torcedores dos times entraram em confronto e uma bomba foi atirada nas arquibancadas do estádio Lacerdão, em Caruaru (PE). Um homem deixou o local de ambulância, mas não se feriu gravemente.

Quem lidera a chave é a Jacuipense-BA, que também tem 100% de aproveitamento. Dentro de casa, os baianos golearam o Baraúnas-RN por 4 a 1 e lideram com seis pontos. O Central é o vice-líder com apenas dois.

No Grupo A1, o domingo foi de empates. Dos três jogos da chave, dois terminaram iguais. Princesa do Solimões-AM x Rio Branco-AC e Atlético-AC x Santos-SP ficaram no 0 a 0. O único a vencer foi o São Raimundo-RR, que bateu o Genus-RO por 2 a 0, em casa. Santos e Rio Branco lideram a chave com quatro pontos. Os roraimenses vêm logo atrás com três.