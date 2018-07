Brasiliense tropeça de novo, mas segue na liderança da Série D

No encerramento da sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, 12 jogos foram disputados neste domingo. Um dos destaques foi o favorito Brasiliense, que tropeçou pela segunda vez seguida, ao empatar fora de casa com o Itaporã por 0 a 0. Apesar disso, segue invicto na competição, na liderança do Grupo A5, agora com 11 pontos - tem quatro de vantagem sobre o segundo colocado Estrela do Norte, que derrotou o lanterna Villa Nova, em Minas, por 2 a 1.

Outro clube tradicional do futebol brasileiro, o Remo reagiu e, enfim, entrou na zona de classificação do Grupo A2. A equipe paraense venceu o Guarany de Sobral fora de casa, por 4 a 2, e ficou na segunda posição da chave, com oito pontos. O líder é o River, que chegou aos nove pontos ao ganhar do lanterna Interporto, em outro jogo deste domingo, por 2 a 1.

Melhor time da Série D até o momento, o ainda invicto Rio Branco chegou aos 14 pontos, em 18 possíveis, ao ganhar o clássico acreano deste domingo contra o Atlético-AC por 1 a 0. Assim, manteve a liderança isolada do Grupo A1. O segundo lugar é do Princesa do Solimões, que derrotou o São Raimundo ainda no sábado e está com 10 pontos.

No Grupo A8, o Penapolense foi até Blumenau e precisava de um empate para continuar na vice-liderança. Mas perdeu por 2 a 0 para o Metropolitano e ficou em terceiro lugar, ainda com cinco pontos, atrás justamente do adversário catarinense, que tem sete. O líder dessa chave é o Londrina, que empatou em casa com o Boavista, por 1 a 1, e tem 13 pontos.

Confira os resultados deste domingo na Série D:

Confiança 2 x 1 Globo

Porto 1 x 0 Ipatinga

Villa Nova 1 x 2 Estrela do Norte

Itaporã 0 x 0 Brasiliense

Londrina 1 x 1 Boavista

Metropolitano 2 x 0 Penapolense

River 2 x 1 Interporto

Guarany de Sobral 2 x 4 Remo

Atlético-AC 0 x 1 Rio Branco-AC

Genus 2 x 0 Santos-AP

Coruripe 0 x 0 Central

Baraúnas 3 x 0 Campinense