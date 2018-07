Braz lamenta ausência de Robinho como rival na estreia do Santos

O zagueiro David Braz lamentou a ausência do atacante Robinho como rival na partida entre Santos e Atlético Mineiro na estreia do Campeonato Brasileiro, sábado, no Estádio Independência.

Após a derrota do time mineiro para o São Paulo por 1 a 0 pela Libertadores nesta quarta-feira, o técnico Diego Aguirre adiantou que usará apenas os reservas no jogo em Santos. Além disso, Robinho foi substituído na última quarta-feira com dores na coxa. Com isso, o reencontro de Robinho com seu ex-clube será adiado.

“O espetáculo perde. Não sabemos bem sobre a lesão dele, mas ele é muito meu amigo, e queria muito que ele estivesse em campo. Mas o Atlético não é o Robinho, temos que marcar bem o time deles para sairmos com os três pontos na estreia”, afirmou o defensor em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

O Santos aguarda a recuperação de dois jogadores importantes para definir a escalação. O meia Lucas Lima sofreu entorse no tornozelo direito nas finais do Campeonato Paulista - acabou substituído no início da finalíssima - e Ricardo Oliveira atuou com dores no joelho direito.