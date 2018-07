Bremer comemora acerto com o Torino: 'Todo jogador sonha em jogar na Europa'

O Torino oficializou nesta terça-feira a contratação do zagueiro Bremer, de 21 anos, junto ao Atlético-MG. O jogador realizou exames médicos e, de acordo com a imprensa italiana, o clube europeu pagou 6 milhões de euros (R$ 27 milhões) por 100% dos direitos econômicos do atleta.

+ Atlético-MG anuncia atacante Leandrinho por empréstimo junto ao Napoli

Revelado pelo Desportivo Brasil e com rápida passagem pelo São Paulo em 2016, Bremer se firmou profissionalmente no time mineiro. O zagueiro deu as primeiras declarações como atleta da Torino. Ao site do clube italiano, ele falou que o acerto é a realização de um sonho.

"Todo jogador brasileiro sonha em jogar na Europa. Jogar na Itália é o máximo. É o campeonato mais difícil, aquele em que você pode aprender mais. É por isso que quero agradecer ao Torino e ao presidente (Urbano) Cairo. Eles estão me dando uma grande oportunidade. Mal posso esperar para conhecer os meus novos companheiros de equipe, treinar e ficar à disposição o quanto antes. Obrigado a todos", afirmou.

O presidente do Torino, Urbano Cairo, elogiou e deu as boas vindas ao jogador brasileiro. "É jovem zagueiro. Nossa rede de observadores vinha acompanhando ele em diversos jogos. É veloz na marcação, preciso e tem todas as qualidades para fazer um bom campeonato. Ele encontrará um grupo de alto nível que irá ajudá-lo a se ajustar da melhor maneira. Acima de tudo, terá uma equipe técnica que saberá como aprimorar suas qualidades e acompanhará o crescimento de jogadores emergentes como ele. Tenho, portanto, o prazer de receber Gleison Bremer com grande cordialidade: bem-vindo!", disse.

O acerto do Torino com Bremer frustrou os planos do Santos de negociar Lucas Veríssimo com o clube italiano. O Torino havia feito proposta de 10 milhões de euros (cerca de R$ 45 milhões) pelo zagueiro santista. 20% desse valor iria para o zagueiro, dono de 10% dos seus direitos econômicos, e para os seus dois empresários (5% para cada). Peres queria a totalidade para o clube e arrastou a negociação, mas perdeu.