Bremer vai substituir Leonardo Silva na estreia do Atlético-MG na Sul-Americana

O técnico Thiago Larghi confirmou nesta terça-feira a escalação do zagueiro Bremer no lugar do capitão Leonardo Silva, que nem viajou com a delegação do Atlético Mineiro para o duelo contra o San Lorenzo, nesta quarta, na estreia das duas equipes na Copa Sul-americana.

Leonardo Silva é a única baixa certa do Atlético para a estreia porque se recupera de lesão na coxa direita. Ele já havia ficado de fora do treino de segunda-feira e foi logo vetado para o duelo, a ser disputado no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

Sem o capitão, Larghi escalou Bremer ao lado de Gabriel na zaga atleticana no treino realizado no estádio El Cilindro, do Racing, nesta terça. Foi a última atividade da equipe mineira antes da estreia.

No restante da escalação, não haverá novidades no Atlético. Três dias depois da derrota na final do Campeonato Mineiro, Larghi deve escalar o time com Victor; Patric, Bremer, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Elias; Luan, Cazares e Otero; Ricardo Oliveira.

A partida vai marcar o 100º jogo do zagueiro Gabriel com a camisa atleticana. "Significa muita coisa. É uma marca muito expressiva, um sonho meu e de todos os meus familiares. É a conquista de um objetivo pessoal, vestir a camisa de um clube tão grande e completar essa marca de 100 jogos", comemora o defensor, que será titular nesta quarta.