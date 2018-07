Brendan Rodgers vê Luis Suárez pronto para voltar ao Liverpool

LIVERPOOL - O Liverpool perdeu a liderança do Campeonato Inglês no último fim de semana, mas ainda assim tem o que comemorar. O time enfim poderá utilizar o atacante uruguaio Luis Suárez após o jogador cumprir suspensão de dez partidas. E o técnico Brendan Rodgers já adiantou que vai utilizá-lo nesta quarta-feira, quando o seu time vai enfrentar o Manchester United pela Copa da Liga Inglesa.

"Ele certamente volta para a equipe e estamos muito satisfeitos por tê-lo", disse Rodgers. "Foi um momento muito difícil para ele por não poder jogar. Mas eu tenho que dizer que a forma como ele se preparou ao longo das últimas semanas foi fantástica, com o seu comportamento nos treinamento e tudo mais", completou.

A elevada punição foi aplicada após Suárez morder Branislav Ivanovic, do Chelsea, durante um jogo do Campeonato Inglês, ainda na temporada passada. Com o longo tempo de inatividade, Rodgers evitou confirmar se o uruguaio será titular no Old Trafford. "Ele vai viajar com a gente e vamos refletir nas próximas 24 horas se começa ou não", afirmou.

Na última janela de transferências, Suárez revelou o desejo de sair do Liverpool. O Arsenal mostrou interesse na sua contratação, mas ele acabou mesmo permanecendo no clube. E Rodgers aposta que o jogador será fundamental para o time na temporada 2013/2014.

"Todo mundo sabe das suas qualidades, e sua atitude. Ele não para e tenho certeza que assim que ele voltar ao campo, vai mostrar o que ele tem mostrado desde que está aqui, que tem sido de uma qualidade superior", comentou.