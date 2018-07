Brenner celebra bom momento e vê Botafogo embalado após vitória sobre o líder

O centroavante Brenner reconheceu nesta quinta-feira que vive um ótimo momento no Botafogo. Depois de ganhar a posição após Roger ser operado para a retirada de um tumor renal, o ex-jogador do Internacional engrenou e fez boas partidas. Foi, por exemplo, o autor de um dos gols na vitória sobre o Corinthians, por 2 a 1, na segunda, pelo Campeonato Brasileiro.

"O momento é ótimo. Um centroavante vive de gols, e é isso que tento fazer. É difícil mostrar trabalho entrando 10 ou 15 minutos por jogo. Infelizmente a oportunidade veio devido ao que aconteceu com o Roger. Mas tudo o que o jogador precisa é de sequência e pude mostrar um pouquinho do Brenner", destaca o atacante, aproveitando para enaltecer o seu companheiro de posição.

"O Roger faz falta em todos os sentidos. É claro que ele é muito bom de cabeça, mas ele é um líder do nosso grupo. Eu, que entrei no lugar dele, tento suprir a ausência dele da melhor maneira", acrescentou Brenner.

Satisfeito com o triunfo sobre o líder Corinthians, o atacante avaliou também que o Botafogo ganhou um ânimo extra no Brasileirão. "Sem dúvida, o resultado nos motiva e embala. Foi muito importante pela grandeza do Corinthians e porque ganhamos mais três pontos essenciais para nos reaproximar da Libertadores."

O bom resultado na segunda-feira deixou o Botafogo na sexta colocação, com 47 pontos. E, para manter o embalo, precisa superar os desfalques de Rodrigo Lindoso e Marcos Vinicius, suspensos, contra o Atlético Mineiro, domingo, no Independência. Segundo indicou o técnico Jair Ventura no treino desta quinta, os substitutos serão Matheus Fernandes e Leo Valencia.

E, para Brenner, seja quem for o substituto, o Botafogo estará pronto para enfrentar o Atlético Mineiro. "Temos um grupo qualificado. Infelizmente, o Lindoso e o Marcos Vinicius estão fora. Sabemos da importância do Lindoso, o Marcos fez um grande jogo contra o Corinthians. Mas sabemos que quem entrar dará conta do recado", completou.