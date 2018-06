Brenner diz que vaga na semifinal da Taça Guanabara é 'obrigação' no Botafogo

Apesar dos dois tropeços neste início de Taça Guanabara, o Botafogo tem a "obrigação" de buscar a vaga na semifinal deste primeiro turno do Campeonato Carioca. Esta é a opinião do atacante Brenner, que cobrou uma vitória sobre o Macaé, nesta quinta-feira, fora de casa, pela terceira rodada.

+ Confira a classificação da Taça Guanabara

"Com a grandeza do clube e por estarmos disputando apenas essa competição o nosso objetivo, obrigação e meta é colocar o Botafogo na semifinal da Taça Guanabara", disse o atacante, em uma comparação com o ano passado, quando o clube disputava também as fases preliminares da Copa Libertadores.

Para tanto, o atacante pretende dar a sua contribuição. "Gol é gol e sou cobrado da mesma maneira se eu faço ou não, seja como for. Sou centroavante e sou cobrando sempre. Tenho que estar ali para empurrar a bola para a rede. Que esse jogo contra o Macaé não seja tão sofrido e que venha a vitória de suma importância para a sequência do campeonato", afirmou.

O jogador também apoia a confiança no trabalho realizado pelo técnico Felipe Conceição, que substituiu Jair Ventura no fim do ano passado. "Ele tem um estilo moderno e ainda estamos nos adaptando ao modo do Felipe. Tentando entender algumas coisas. Sabemos do peso e o quanto precisamos da vitória. Infelizmente não temos muito tempo e precisamos fazer da melhor maneira", ponderou Brenner.

"Cada treinador tem seu estilo de jogo e pensamento tático. No dia a dia estamos tentando assimilar da melhor forma e com rapidez. Não temos tempo para ficarmos patinando. Que possamos pegar rápido e que essa bola chegue com mais clareza lá na frente não só pra mim, mas para o Pimpão e o Luiz também", disse, ao citar os outros atacantes do elenco.