Brenner e Gabriel Sara pregam união para São Paulo sair da crise e somar vitórias

Dois dos destaques do São Paulo na vitória, por 3 a 0, sobre o Atlético-GO, nesta quarta-feira, no Morumbi, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Brenner e Gabriel Sara afirmaram que a união do elenco vai fazer o São Paulo superar a crise e somar mais vitórias na competição nacional.

"Fez a diferença o espírito do grupo, a união do grupo. Sabemos o momento que estamos vivendo e precisamos nos unir. O técnico (Fernando Diniz) não está sozinho, estamos com ele. Quando é eliminado é eliminado todo mundo. É um reação do grupo para voltar às vitórias", disse o autor do segundo gol do jogo.

Melhor jogador da partida, Brenner destacou o gol marcado ainda no primeiro tempo. "Gol importantíssimo. Não estamos vivendo um momento de vitórias, então cada tempo ganho, cada vitória é importante." Na comemoração, o atacante fez questão de ir até o banco de reservas e cumprimentar o treinador.

Autor de dois gols na partida e seis na temporada, Brenner tem uma visão diferente do momento vivido pela equipe. "Estávamos jogando bem, mas as vitórias não estavam vindo. Temos de continuar acreditando na gente."

O São Paulo volta a jogar no sábado, às 19h, no Allianz Parque, no clássico com o Palmeiras. Mais um resultado positivo pode colocar uma pedra nas críticas vindas das torcidas organizadas, enquanto uma derrota para o rival pode até mesmo custar o prosseguimento de Fernando Diniz no comando do time.