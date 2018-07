Brenner e São Paulo entram em acordo e renovação será anunciada em breve

'Xodó' da diretoria do São Paulo, o atacante Brenner, de 17 anos, vai ter seu contrato renovado com o clube do Morumbi. O acordo que envolve o diretor executivo do São Paulo, Vinicius Pinotti, e o empresário do jovem, Tiago Guadagno, já está acertado e deve ser oficializado em questão de dias.

Com o novo contrato, o jovem deverá estender seu vinculo com o clube, que já vai até dezembro de 2020, até 2022. No time principal, Brenner estreou quando Rogério Ceni ainda era treinador do São Paulo, na derrota por 1 a 0 para o Atlético-PR. Teve oportunidade no time do Dorival Junior na última rodada do primeiro turno, na derrota para o Bahia por 2 a 1.

Em 2017, ele marcou 42 gols em 21 jogos pelo time sub-17, média de dois por partida, e foi campeão da Taça BH. No treino de terça-feira da semana passada, Dorival testou o time titular do São Paulo com o garoto.

Brenner poderá ser testado novamente nesta semana de treinos que antecede o duelo contra o Avaí, no domingo, às 16h, em Florianópolis. O ataque do time não terá Lucas Pratto, que cumprirá suspensão após ter sido expulso no jogo contra o Cruzeiro, no último domingo.

O elenco no São Paulo se apresenta no CT da Barra Funda nesta terça, às 16h.