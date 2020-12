Brenner pede cautela após São Paulo virar líder: 'Não tem nada ganho'

Artilheiro do São Paulo na temporada, com 18 gols, Brenner pediu cautela após a equipe assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Com a vitória por 3 a 0 sobre o Goiás nesta quinta-feira, o São Paulo chegou a 44 pontos, enquanto o vice-líder Atlético-MG tem 42.

"Agora é procurar manter a liderança, aproveitar os jogos em que estamos bem e abrir vantagem. Não tem nada ganho, mas temos que manter e melhorar a cada jogo", afirmou Brenner, que marcou o segundo gol do São Paulo no Estádio da Serrinha, em Goiânia.

O goleiro Tiago Volpi, um dos líderes do elenco, valorizou a permanência do técnico Fernando Diniz. O treinador sofreu grande pressão ao longo da temporada, principalmente com as eliminações no Paulistão, Libertadores da América e Copa Sul-Americana. O técnico, porém, foi bancado pela diretoria do clube. Ele foi contratado pelo São Paulo em setembro do ano passado.

"Desde os primeiros dias do Diniz no comando do São Paulo, a gente expressava o quão importante ele seria para gente, pela sua ideia, pela maneira de lidar com o grupo. Depois de mais de um ano, depois de todas as turbulências, em um cenário diferente que é o futebol brasileiro, onde não se vê o trabalho e só o resultado", disse Volpi.

"A diretoria acreditou no trabalho, o que estávamos fazendo. O resultados muitas vezes não estava acontecendo, mas a gente vem colhendo os frutos. Para ser campeão a gente tem que manter a regularidade", acrescentou o goleiro.

O São Paulo está na liderança do Brasileirão e tem uma partida a menos do que os principais rivais. A equipe volta a jogar neste domingo, às 16h, contra o Sport, no Morumbi, pela 24ª rodada do campeonato.