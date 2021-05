Brenno renova contrato com o Grêmio antes do jogo com o Aragua pela Sul-Americana

O goleiro Brenno renovou seu contrato com o Grêmio, nesta quarta-feira pela manhã, até o final de 2024. Titular da meta do tricolor gaúcho nesta temporada, o atleta, de 22 anos, assinou contrato no CT Luiz Carvalho, após o último treino antes do confronto com o Aragua, pela Copa Sul-Americana, previsto para esta quinta-feira.

"Primeiramente dizer que estou muito feliz, muito mesmo com a renovação. Privilégio, uma honra vestir a camisa de um clube como o Grêmio. Vou continuar trabalhando como sempre fiz, como sempre treinei. Nada muda meu empenho. Vou sempre dar meu máximo dentro de campo para ajudar o Grêmio", afirmou Brenno, em entrevista coletiva.

Quarta opção do elenco, Brenno passou a titular nesta temporada e já defendeu o Grêmio em 16 jogos. O goleiro é formado nas categorias de base do Tricolor desde 2016, quando chegou do Desportivo Brasil.

Para o jogo contra o Aragua, o técnico Tiago Nunes, que fará sua estreia na Arena, não deverá contar com o zagueiro Kannemann, ainda não totalmente recuperado de lesão.

RENOVADO #Brenno2024! Destaque sob os arcos neste ano, o nosso goleiro #CriaDeEldorado renovou contrato até 2024 com o Imortal. Aperte o play e veja a primeira mensagem dele após a assinatura. Parabéns Brenno!https://t.co/jml8kgQ6fd pic.twitter.com/UFP7Z4vivv — Grêmio FBPA (@Gremio) May 5, 2021

O Grêmio lidera o Grupo H da Copa Sul-Americana, com seis pontos, após duas vitórias nas duas primeiras rodadas. La Equidad, da Colômbia, e Lanús, da Argentina, somam três pontos cada, enquanto o Aragua perdeu nas duas vezes em que entrou em campo.