Breno cobra maior concentração do Vasco para o duelo contra o Santos

Embora esteja invicto há oito partidas no Campeonato Brasileiro, o Vasco empatou os três últimos jogos e desperdiçou a chance de entrar na zona de classificação da Copa Libertadores. E, para vencer novamente, o zagueiro Breno cobrou nesta terça-feira um time mais concentrado para enfrentar o Santos na Vila Belmiro, às 21h45 desta quarta, pela 33ª rodada.

O Vasco está na oitava colocação da tabela, com 45 pontos, dois atrás do Flamengo, que hoje estaria classificado à Libertadores. "São oito jogos sem perder e ainda mantemos o nosso objetivo. Temos que focar e estar ainda mais concentrados amanhã (quarta)", comentou o zagueiro, demonstrando confiança para o confronto.

Segundo Breno, o técnico Zé Ricardo projeta um duelo equilibrado na Vila Belmiro. "Sabemos que será um jogo difícil. O professor (Zé Ricardo) falou que vamos lutar de igual para igual com eles, cada um dentro do seu objetivo. Vamos entrar desde o primeiro minuto dando 100% para conseguir coisas boas para o Vasco", acrescentou.

Apesar da confiança, o Vasco terá de superar os desfalques dos suspensos Madson, Luis Fabiano e Martín Silva, que está convocado à seleção uruguaia. Breno, ainda assim, mantém o otimismo ao apostar na qualidade do elenco vascaíno.

"Temos um elenco bacana, nosso grupo é muito unido. Vamos perder alguns jogadores importantes, mas tenho certeza que aqueles que vão substituir vão entrar em campo dando o melhor. Vamos dar o melhor para ajudar o Vasco a chegar em lugares altos", reforçou.

Autor do gol vascaíno no empate com o Vitória por 1 a 1, no domingo, Breno falou também sobre o seu bom momento. "Esse gol vai ficar na minha história, para o resto da vida. Eu venho de uma situação difícil e consegui superar. Muitos acharam que eu nunca mais ia jogar futebol, mas tenho dado a volta por cima. Estou fazendo o meu melhor, com muita simplicidade dentro de campo. O empate não era o que queríamos, mas para mim esse gol foi muito importante, aconteceu na hora certa."