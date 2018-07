Breno é relacionado e pode jogar pelo Bayern no sábado

Breno pode até ganhar uma chance entre os titulares neste fim de semana no Bayern de Munique, já que o zagueiro belga Daniel van Buyten sofreu uma fratura no pé esquerdo e deve desfalcar a equipe por dois meses. "Eu disse a ele que ele está dentro, Isso também significa que as besteiras que ele fez estão esquecidas", disse Heynckes.

O zagueiro brasileiro está em liberdade sob fiança após ser preso em setembro, sob a suspeita de ter provocado um incêndio criminoso em sua casa. Preocupado em recuperar Breno no Bayern de Munique, Heynckes alertou o jogador para aproveitar essa "grande chance".

O incêndio em sua residência não foi a única polêmica em que Breno se envolveu recentemente. O brasileiro reclamou através de rede social Twitter por ser utilizado em partida da equipe reserva do Bayern de Munique. Além disso, se ausentou de um treino por alegar uma gripe. Em seguida, porém, foi descoberto que ele havia aproveitado a folga para fazer uma tatuagem.

Revelado pelas categorias de base do São Paulo, Breno se destacou na conquista do título do Campeonato Brasileiro em 2007 e foi vendido em seguida ao Bayern de Munique. Desde então, o zagueiro não conseguiu se destacar, chegou a ser emprestado ao Nuremberg, mas agora deve ganhar uma nova oportunidade, mesmo após se envolver em várias polêmicas.