Breno festeja sequência no Vasco e espera evolução do time como visitante

O número a ser alcançado pode parecer pouco expressivo, mas com certeza será celebrado por Breno. No próximo domingo, quando entrar em campo pelo Vasco para enfrentar o Coritiba no Durival de Brito, o zagueiro vai disputar a sua décima partida pelo Vasco, sendo nove delas como titular. E tudo isso em um período de pouco mais de um mês - a sua estreia foi em 21 de maio.

A realidade é bem diferente da vivida por Breno desde o seu retorno ao futebol pelo São Paulo em 2015. Sofrendo com a inatividade e várias lesões, ele disputou apenas 17 partidas pelo clube que o revelou para o futebol e lhe concedeu uma segunda chance.

Emprestado ao Vasco, Breno conquistou a titularidade com o técnico Milton Mendes e vem conseguindo se manter distante das contusões. Por isso, o zagueiro revelou, em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, que festeja a nova fase na sua carreira.

"Estou muito contente. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Se juntar, nos últimos anos não dá o número de jogos que fiz em um mês no Vasco. Tenho que trabalhar a cada dia para melhorar, sei do meu potencial. No dia a dia que vou conseguir meus objetivos, com certeza", afirmou.

Empolgado com o seu momento, Breno quer ajudar o Vasco a conquistar um objetivo coletivo no próximo fim de semana. Afinal, o time perdeu todas as quatro partidas que fez como visitante no Campeonato Brasileiro. E o zagueiro sabe que o time precisa melhorar o desempenho longe de São Januário para brigar pelas primeiras posições na competição.

"Nosso time está muito tranquilo. Todos sabemos que precisamos mostrar nossa força mais fora de casa, ter um pouco mais de determinação, atenção para somarmos os pontos. O time do Coritiba é muito forte, vamos entrar com toda a atenção para conseguirmos uma vitória", afirmou, esperando alterar esse cenário no duelo com o Coritiba.