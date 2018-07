Breno interrompe férias para tratar lesão e retorna ao São Paulo

Preocupado em se recuperar de uma lesão no joelho direito, o zagueiro Breno interrompeu as férias e se reapresentou ao São Paulo nesta segunda-feira, dois dias antes do restante do elenco, que só retorna na próxima quarta-feira. O zagueiro compareceu no Reffis do Centro de Treinamento da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista, e deu sequência ao tratamento de recuperação após passar por artroscopia no final de 2015.

Sob a supervisão do fisioterapeuta Ricardo Sasaki, Breno passou por um teste isocinético (avaliação utilizada para detectar equilíbrio muscular e nível de força) e realizou exercícios aeróbios e de fortalecimento muscular.

Lesionado, o atleta não joga desde o dia 23 de setembro, quando o São Paulo bateu o Vasco por 3 a 0, no estádio do Morumbi, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Depois disso, o zagueiro desfalcou o time são-paulino em 14 duelos.

A expectativa do São Paulo é de que o jogador possa fazer parte do elenco nos trabalhos da pré-temporada. O principal foco do time é o confronto de mata-mata contra o Universidad Cesar Vallejo, do Peru, pela primeira fase da Copa Libertadores.