Breno Lopes valoriza bom momento no Palmeiras após três gols em cinco jogos

Totalmente recuperado de uma lesão no joelho que o tirou dos gramados por quase dois meses, Breno Lopes curte a boa fase com a camisa do Palmeiras e os números são aliados para comprovar o momento positivo. Nos últimos cinco jogos que o atacante esteve em campo, o time alviverde venceu quatro partidas e, de quebra, o atacante marcou três gols.

Autor do gol do título da Copa Libertadores na última temporada, Breno Lopes valorizou mais uma série positiva dele pelo alviverde. "Depois de me dedicar bastante no processo de recuperação retornar fazendo bons jogos, ajudando com vitórias e marcando gols é motivo de muita alegria, pois vi que o esforço não foi em vão. Logicamente, também preciso reconhecer todo o staff do clube, que me ajudou no tratamento. É legal que não é só eu, mas o restante da equipe também vive ótima fase. Mostramos nas últimas rodadas que vamos brigar pelo título do Brasileirão", opinou o atacante.

Leia Também Dudu tem nome publicado no BID e já pode ser escalado pelo Palmeiras

Breno Lopes vem tendo destaque nos últimos jogos pela sua eficiência nas finalizações. Somando a temporada passada, ele já tem 24 partidas na Série A e o equilíbrio do Brasileirão é algo que chama atenção do jogador.

"Antes da competição, muitos não apostavam no (Red Bull) Bragantino e hoje eles estão liderando. O segredo é respeitar todos os rivais e fazer o seu melhor quando entra dentro de campo. Nosso time tem um espírito vencedor e, com certeza, como usamos a camisa palmeirense o nosso objetivo sempre é brigar por títulos. Não será diferente nesta Série A", garantiu.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas, em casa, diante do Grêmio, que está na lanterna da competição. Apesar da fase do rival, Breno Lopes mantém o discurso de respeito e cautela. "O momento deles é complicado, mas é um time com muita tradição e, principalmente, um elenco muito forte. Temos sim que respeitar muito o Grêmio, mas também manter nossa postura que é a mesma, independente do lugar que jogamos. Sempre impondo o nosso ritmo. Vamos em busca de mais uma vitória", finalizou.