Breno mostra otimismo para sequência do Vasco no Brasileirão e elogia Zé Ricardo

O zagueiro Breno, do Vasco, demonstrou otimismo em relação à sequência do time no Campeonato Brasileiro durante entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, na reapresentação do elenco cruzmaltino, no Rio. A equipe vascaína terá pela frente no retorno à competição o Grêmio, neste sábado, às 18 horas, no estádio de São Januário, na capital carioca, com portões fechados.

Breno ressaltou que o grupo deverá seguir uma linha de treinamentos ao longo da semana na preparação para a partida sem levar em conta a estratégia dos adversários. Divididos pela disputa simultânea do Brasileirão e da Copa Libertadores, os gremistas poderão vir para a partida com um time misto.

"Temos que focar no nosso time, independente da equipe que o Grêmio coloque em campo. Vamos trabalhar da mesma maneira para jogar contra titulares ou reservas, com a mesma vontade. Vamos manter nosso foco. O grupo está bem fechado, trabalhando junto e ciente de que temos um jogo difícil pela frente. Vamos nos doar ao máximo nessa sequência que teremos no Brasileiro. Não existe jogo fácil nessa competição", frisou.

O zagueiro comemorou a pausa de duas semanas no Nacional - devido aos jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 - para a recuperação física e técnica do grupo. Breno também elogiou o início de trabalho do novo treinador vascaíno, Zé Ricardo.

"O Zé Ricardo tem feito um trabalho bem bacana. Ele está trabalhando bastante tanto a parte defensiva quanto a parte ofensiva. Estou muito satisfeito e gostando bastante dos treinamentos. Pelo que estou vendo durante essa semana, estão todos elogiando bastante. A tendência é manter essa pegada para recomeçar no Brasileiro", finalizou o defensor.

O Vasco é atualmente o 12.º colocado no Brasileirão, com 28 pontos. A equipe carioca está a três pontos da zona de classificação para a Libertadores. O primeiro clube a integrar o G6 é o Cruzeiro.