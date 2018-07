Brescia anuncia Mario Beretta como novo técnico

Com 51 anos, o novo treinador do Brescia já passou por uma série de clubes no futebol italiano, como Chievo, Parma, Siena, Lecce e Torino. Em julho deste ano, Beretta havia sido demitido do PAOK, da Grécia.

A demissão de Iachini ocorreu dois dias depois da derrota para o Milan por 3 a 0 - os três gols foram marcados com menos de 30 minutos de jogo. O Brescia somou apenas 12 pontos em 15 partidas e está na zona de rebaixamento do Campeonato Italiano.