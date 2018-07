Brescia demite técnico após derrota para o Milan

Depois da derrota no sábado, o Brescia ficou em situação complicada no Campeonato Italiano: somou apenas 12 pontos em 15 partidas e está na zona de rebaixamento. E a atuação apática na partida contra o Milan - os três gols foram marcados com menos de 30 minutos de jogo - foi decisiva para a demissão do treinador.

Iachini estava no comando do Brescia desde 2009. Antes, passou por clubes de médio porte do futebol italiano, como Cesena, Vicenza, Piacenza e Chievo.