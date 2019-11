Brescia perde para Atalanta na volta de Balotelli e Bremer dá vitória ao Torino

Mario Balotelli deu pequenas amostras do seu melhor nível ao voltar a ser titular do Brescia depois de ficar uma partida fora por problemas disciplinares. Mas foi outro Mario que fez a diferença em um duelo regional do Campeonato Italiano com a Atalanta neste sábado.

O meio-campista croata Mario Pasalic marcou duas vezes para ajudar a Atalanta a vencer por 3 a 0 como visitante, embolsando três pontos que a mantêm firme na luta classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Balotelli acertou um chute na trave no início do segundo tempo e também teve outras oportunidades. O lanterna Brescia, no entanto, sofreu sua sexta derrota consecutiva e a décima em 13 jogos nesta temporada, parando nos sete pontos. A quinta colocada Atalanta igualou em pontos o quarto Cagliari e a sexta Roma, sendo que os quatro primeiros entram na Liga dos Campeões.

Sem marcação, Pasalic marcou de cabeça para abrir o placar aos 26 minutos do primeiro tempo e fez o segundo aos 16 da etapa final. O esloveno Josip Ilicic foi o autor do terceiro gol da Atalanta ao concluir um contra-ataque nos acréscimos.

OUTROS RESULTADOS

Um cabeceio do zagueiro brasileiro Bremer, ex-Atlético Mineiro, deu ao Torino a vitória por 1 a 0 como visitante contra o Genoa. O time de Turim é o décimo colocado com 17 pontos, enquanto o clube de Gênova abre a zona da degola do Campeonato Italiano com dez pontos, em 18º.

O Lecce também venceu fora de casa, fazendo 1 a 0 sobre a Fiorentina. Andrea La Mantia marcou o gol da partida com um cabeceio. A Fiorentina perdeu o atacante Federico Chiesa por lesão, assim como Franck Ribéry, substituído no intervalo. O clube da Toscana sofreu sua terceira derrota consecutiva e está em 11º lugar, com 16 pontos. Já o Lecce é o 13º, com 14.