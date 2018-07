Bresciano lamenta ausência na despedida da Austrália

Aos 34 anos, o australiano Mark Bresciano está às vésperas de encerrar a sua história em Copa do Mundo . Presente em 2006, na Alemanha , e também em 2010, na África do Sul, o volante está desapontado por não poder participar da última partida da Austrália pelo Grupo B do Mundial no Brasil, nesta segunda-feira, 22, contra a Espanha , por conta de uma lesão nas costas.

"A equipe médica foi brilhante e conseguiu me deixar pronto para os jogos. Mas quando você tem lesões, outros problemas começam a aparecer no decorrer das partidas", disse o jogador do Al Gharafa, do Catar. "Vamos tentar fazer tudo que ainda for possível (jogar com a Espanha), mas parece que eu vou ficar de fora", acrescentou Bresciano, explicando que no duelo contra os holandeses, na rodada anterior, já não estava se sentindo 100% bem.