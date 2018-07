Bressan e Marcelo disputam vaga de Wallace na defesa do Flamengo O Flamengo não vai poder contar com seu capitão no duelo deste domingo contra o Madureira, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O zagueiro Wallace recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque. Os reservas Bressan e Marcelo lutam pela vaga na defesa.