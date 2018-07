Brest empata em casa, mas segue líder do Francês

O Brest segue na primeira colocação, agora com 22 pontos, mas poderá perder o posto para o Rennes, que soma 20 e enfrentará o Auxerre na sequência da rodada, neste domingo, fora de casa.

O Montpellier assumiu a segunda colocação ao derrotar o Toulouse, por 1 a 0, em seus domínios. A equipe anfitriã soma 21 pontos, enquanto o Toulouse ocupa a nona posição, com 18.

O Olympique de Marselha se manteve na quarta colocação, com 19, depois do empate por 1 a 1 com o Lens, diante de sua torcida. O brasileiro Eduardo, ex-Joinville, marcou o gol dos visitantes. O Lens está próximo da zona de rebaixamento, com 14 pontos.

Jogando em casa, o Bordeaux contou com gol de Wendel nos acréscimos para superar o Nancy, por 2 a 1. Os donos da casa subiram para a oitava colocação, com 18 pontos. O Nancy é o 18.º, com 14, na zona da degola. Ainda neste sábado, o Monaco, penúltimo colocado, empatou sem gols com o lanterna Arles-Avignon.