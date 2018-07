Brest ganha outra e assume a liderança na França

Além da vitória, o Brest ainda foi beneficiado pelo adiamento do jogo entre Olympique de Marselha e Rennes, que aconteceria neste sábado e passou para domingo por causa do mau tempo. Afinal, o Rennes era o líder, com 19 pontos, e o Olympique de Marselha vinha em segundo lugar, com 18.

Outro destaque da rodada deste sábado do Campeonato Francês foi a recuperação do Lyon, que vem fazendo péssima temporada. Jogando em casa, o time derrotou o Sochaux por 2 a 1, com um gol do brasileiro Michel Bastos, e subiu do 14º para o oitavo lugar, agora com 15 pontos.

Também neste sábado, aconteceram mais quatro partidas pela 11ª rodada do Campeonato Francês: Auxerre 2 x 0 Nice, Caen 2 x 3 Nancy, Lorient 2 x 0 Arles e Toulouse 1 x 1 Lens. E neste domingo, além do jogo adiado entre Olympique de Marselha e Rennes, ainda haverá Monaco x Bordeaux, Valenciennes x Lille e Montpellier x Paris Saint-Germain.