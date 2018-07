Brest goleia no encerramento da rodada na França

Com a goleada, o Brest subiu para a terceira colocação do Campeonato Francês, agora com os mesmos 25 pontos do líder Olympique de Marselha e do vice-líder Lille. O Lens, por sua vez, permanece em penúltimo lugar, com 14 pontos.

Nesta terça-feira, o Brest abriu 2 a 0 com 19 minutos de jogo, após os gols de Poyet e Baysse. Depois, Grougi marcou duas vezes, já no segundo tempo, para definir a goleada. No Lens, o atacante brasileiro Eduardo Ribeiro descontou.

Nesta quarta-feira, está prevista a realização de duas partidas pelo Campeonato Francês, ambas adiadas de rodadas anteriores: Olympique de Marselha x Rennes e Valenciennes x Saint-Etienne.