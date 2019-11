Brest x PSG: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Francês

Brest e Paris Saint-Germain se enfrentam neste sábado, no Stade Francis-Le Blé, pela 13.ª rodada do Campeonato Francês, às 13h30 (horário de Brasília). A partida será transmitida pelo DAZN.

O PSG lidera o Francês com 27 pontos. Neymar, lesionado na coxa desde outubro, vai voltar progressivamente aos treinos na próxima semana, enquanto que o atacante argentino Mauro Icardi sofreu uma contusão no pé esquerdo. A lesão de Neymar fez com que o craque perdesse os dois confrontos contra o Brugge (5 a 0 e 1 x 0) pela Liga dos Campeões assim como a partida com o Olympique de Marselha (4 x 0) na Ligue 1.

O brasileiro poderá voltar no Campeonato Fancês no dia 22 de novembro diante do Lille e na Liga dos Campeões quatro dias depois no Santiago Bernabéu, contra o Real Madrid.

Últimos jogos do Brest:

2/11 - Amiens 1 x 0 Brest (Francês)

30/10 - Metz 1 x 1 Brest (Copa da Liga Francesa)

26/10 - Brest 2 x 0 Dijon (Francês)

19/10 - Angers 0 x 1 Brest (Francês)

5/10 - Brest 2 x 0 Metz (Francês)

Últimos jogos do Paris Saint-Germain: