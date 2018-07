Breve história do Corinthians e de seus títulos

SÃO PAULO - O Corinthians nasceu no bairro paulistano do Bom Retiro, quando cinco operários se juntaram para fundar um time. Era 1910. O Corinthian Fooball Club, da Inglaterra, fazia excursão por São Paulo e sua presença motivou os rapazes. O Sport Club Corinthians Paulista nasceu em 10 de setembro. O Corinthians tinha um campo na rua José Paulino. Em 1913, filiou-se à Liga Paulista de Futebol e passou a disputar o Paulistão. Em 1914, ganhou seu primeiro estadual, já com o artilheiro Neco. Na década de 1920, ergueu o Parque São Jorge e o Estádio da Fazendinha. Já vestiram sua camisa jogadores do nível de Cláudio, Baltazar, Luizinho, Rivellino, Garrincha, Sócrates, Neto, Ronaldo e muitos outros. Alguns momentos são históricos, como a Democracia Corinthians dos anos 80, a conquista do Mundial de Clubes no Brasil, em 2000, e mais recentemente a decisão de construir seu estádio em Itaquera, zona leste de São Paulo.

Todos os títulos do Corinthians

Campeonato Paulista: 26

1914/16/22/24/28/29/30/37/38/39/41/51/52/54/77/79/82/83/88/95/99/2001/03/09

Torneio Rio-São Paulo: 5

1950/53/54/66/2002

Copa do Brasil: 3

1995/2002/09

Campeonato Brasileiro: 4

1990/98/99/2005

Mundial de Clubes da Fifa: 1

2000