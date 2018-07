Breve história do Santos e seus títulos

O Santos começou a engrenar no começo da década de 1920, com Ary Patusca liderando o ataque dos "100 gols". Feitiço era o grande jogador da época. Pela primeira vez antes da era Pelé, o Santos formou uma linha que caiu na boca do povo, com Siriri, Camarão, Feitiço, Araken Patusca e Evangelista. O primeiro título só veio em 1935, sobre o Corinthians, no Parque São Jorge: vitória por 2 a 0. O Santos não ganhava campeonatos. Para festeja ro segundo, teve de esperar por mais 20 anos. Foi no bi de 1955/56, já em suas fileiras jogadores que fariam fama na história do clube, como Manga, Formiga, Zito, Del Vecchio e Pepe.

A partir de 1956, tudo isso mudou com a chegada de Pelé, cuja história se mistura com a do próprio Santos nas décadas seguintes e até hoje. Com Pelé, o Samtos não parou mais de ganhar campeonatos, humilhar os adversários e fazer história no Brasil e fora dele. Pelé fez o Santos famoso no mundo inteiro. Foi com Pelé que o Santos teve sua segunda linha mais famosa do País, formada por Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Não foram os únicos a eternizar a história do clube. Muitos outros bons de bola passaram pela Vila Belmiro: Gilmar dos Sanros Neves, Mauro Ramos, Pagão, Toninho Guerreiro, Edu, Clodoaldo, Juari, Pita, Aílton Lira, Giovanni, Robinho, Diego, Paulo Henrique Ganso e Neymar.

Os títulos do Santos

Campeonato Paulista: 19

1935/55/56/58/60/61/62/64/65/67/68/69/73/78/84/2006/07/10 e 2011

Torneio Rio-São Paulo: 5

1959/63/64/66 e 1997

Campeonato Brasileiro: 8

1961/62/63/64/65/68/2002 e 2004

Libertadores: 3

1962/63/2011

Conmebol: 1

1998

Mundiais de Clubes da Fifa: 2

1962/63