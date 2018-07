Briga de Felipe Melo com preparador físico iniciou crise com Cuca

O afastamento do volante Felipe Melo do jogo do Palmeiras deste sábado, contra o Avaí, foi a etapa mais recente de um longo entrevero entre o jogador e o técnico Cuca. O Estado apurou que o estopim do desentendimento foi em 22 de maio, quando o atleta discutiu com o preparador físico do clube, Omar Feitosa, durante um rachão na Academia de Futebol.

Na ocasião, a briga teve como motivo o placar do jogo recreativo realizado às vésperas do encontro com o Atlético Tucumán, da Argentina, pela Copa Libertadores. Os dois tiveram uma discussão áspera e foram contidos por Cuca enquanto deixavam o gramado rumo ao vestiário. A exposição pública do desentendimento em uma atividade aberta à imprensa levou a diretoria a multar o volante e o preparador com desconto em parte do salário.

Na parte interna da Academia de Futebol, no vestiário, a discussão continuou. Felipe Melo e Feitosa trocavam acusações e ofensas. Cuca tentou amenizar os ânimos e por achar que o preparador físico tinha razão no assunto e considerar que Felipe Melo estava exaltado demais no momento, terminou também por se desentender com o jogador.

Nas partidas seguintes do Palmeiras, contra o São Paulo, pelo Brasileiro, e o Inter, pela Copa do Brasil, o volante continuou como titular, mas atuou em outra posição. Nesses compromissos Felipe Melo foi posicionado como um terceiro zagueiro, opção que deixou o jogador desconfortável com a escolha.

Internamente no clube, tanto Felipe Melo como Omar Feitosa são considerada pessoas de personalidades fortes. O preparador físico teve outro desentendimento com jogador neste ano, ao discutir com Thiago Santos durante a semifinal do Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta, em Campinas. Semanas antes desse entrevero no CT, Felipe Melo discutiu e deu bronca em Róger Guedes em treino no Uruguai, antes de partida com o Peñarol.

Cuca decidiu não relacionar Felipe Melo para o jogo contra o Avaí, neste sábado, em decisão que surpreendeu o elenco do Palmeiras. Segundo fontes ligadas ao clube, o volante tem futuro incerto e o caminho mais provável é que não volte mais a atuar.