Briga de torcida suspende jogo no Equador e deixa 40 feridos

Uma briga entre componentes de uma única torcida organizada fez o duelo entre Barcelona de Guayaquil e Macará ser suspenso no domingo, pelo Campeonato Equatoriano. De acordo com a imprensa do Equador, pelo menos 40 pessoas foram feridas, algumas delas por golpes de faca.

De acordo com o jornal El Universo, 30 mil torcedores estavam presentes ao duelo no Estádio Monumental, onde o Vasco venceu a Copa Libertadores de 1998. O time da casa, o Barcelona, mais popular do Equador, ia empatando em 0 a 0 com o Macará pela segunda rodada do campeonato nacional, quando a briga começou.

Ainda segundo o El Universo, o confronto envolveu apenas torcedores da Barra Sur Oscura, principal grupo organizado do clube. Imagens mostram fãs munidos de facas, enquanto outros atiravam pedras. A polícia tentou dispersar a briga, mas, segundo o mesmo jornal local, 41 pessoas ficaram feridas.

O confronto depois seguiu para fora do estádio, com a partida já suspensa, depois de mais de meia hora de espera para que a polícia contivesse os ânimos. O jogo será retomado nesta segunda-feira, com os portões fechados.