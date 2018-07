Briga de torcidas interrompe jogo Atlético-PR x Vasco

SÃO PAULO - Uma violenta briga entre torcedores das duas equipes nas arquibancadas da Arena Joinville, em Joinville, provocou a paralisação do jogo entre Atlético-PR e Vasco, neste domingo, pela última rodada do Brasileirão. Após a intervenção da polícia, o conflito foi controlado, mas um helicóptero chegou a pousar no gramado para socorrer um dos feridos.

O jogo ainda estava no começo, com vitória parcial do Atlético-PR por 1 a 0, quando começou uma correria na arquibancada. Alguns torcedores do time paranaense teriam partido para cima dos vascaínos, que resolveram enfrentar os rivais. Diante das cenas de selvageria, a partida foi interrompida, com jogadores assustados com a violência da torcida.

Por uma decisão que teria envolvido a PM, o Ministério Público e o Atlético-PR, não havia policiamento dentro do estádio. Os policiais ficaram do lado de fora da Arena Joinville, enquanto a segurança interna era privada. Mas, depois que começou a briga, a PM resolveu intervir, controlando os ânimos nas arquibancadas e montando um cordão de isolamento.

O Atlético-PR é o mandante do jogo deste domingo, mas foi obrigado a jogar em Joinville para cumprir punição que o impedia de atuar em Curitiba.