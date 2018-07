Briga de torcidas ofusca vitória do Atlético de Madrid pelo Espanhol

Uma briga de torcida organizadas de grandes proporções, que acabou com um torcedor internado em estado crítico em um hospital de Madri, manchou o jogo entre Atlético de Madrid e Deportivo La Coruña, neste domingo, 30, na capital espanhola. O time da casa venceu no Vicente Calderón por 2 a 0.

Antes da partida, os "ultras" (como são chamados os torcedores organizados radicais) dos dois times se confrontaram às margens do rio Manzanares. Ali foi encontrado um torcedor do Deportivo, de 43 anos, que está em estado crítico no Hospital Clínico de Madri. Ele tem leso na cabeça e foi resgatado após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

De acordo com a polícia e os serviços de emergência espanhóis, outras 11 pessoas ficaram feridas, entre elas um policial, que sofreu fratura na mão. A briga começou por volta das 9 horas de Madri, três horas antes do início da partida. O Atlético soltou nota no seu site oficial condenando os atos violentos.

Por conta dos incidentes, o jogo no Vicente Calderón aconteceu em clima de pouca empolgação, com longos momentos de silêncio da torcida. Vibração só quando Saúl abriu o placar, completando falta batina na área por Koke, no finalzinho do primeiro tempo, e quando Turan marcou o segundo, num rebote, aos 10 da etapa final.

Com a vitória, o Atlético foi a 29 pontos e manteve a perseguição ao líder Real Madrid, que foi a 33 depois de ganhar do Málaga, no sábado. O Barcelona, que soma 28, ainda joga neste domingo, fora de casa, contra o Valencia.