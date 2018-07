Briga do lado de fora do Engenhão termina com 13 detidos e um ferido

Um dia após as cenas de selvageria no estádio de São Januário, um novo tumulto envolvendo torcedores foi registrado no Rio de Janeiro. Minutos antes da partida entre Botafogo e Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, torcedores dos dois clubes brigaram do lado de fora do Engenhão.

A confusão aconteceu do lado sul do estádio. Integrantes de uma organizada do Botafogo, que não estavam uniformizados, partiram para cima de torcedores do Atlético que esperavam a abertura dos portões para entrar no Engenhão. A Polícia Militar agiu rápido e evitou maiores confusões.

Com o tumulto, ocorrido antes de o Botafogo empatar por 1 a 1 com o Atlético Mineiro neste confronto válido pela 12ª rodada do Brasileirão, 13 pessoas foram detidas. Um botafoguense ficou ferido sem gravidade e foi encaminhado ao posto médico.