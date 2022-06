Briga entre torcedores de Brasil e Argentina deixa sete feridos em Bangladesh

Uma briga em Bangladesh entre torcedores das seleções da Argentina e do Brasil deixou pelo menos sete feridos, informou a polícia nesta quinta-feira. As duas seleções sul-americanas têm muitos fãs no país do sul da Ásia e, em alguns momentos, a rivalidade termina em atos de violência.

Mais de 300 pessoas se envolveram na quarta-feira em uma briga que incluiu lançamento de pedras e tijolos entre os dois lados em um campo de críquete nos arredores da capital, Daca, informou o chefe de polícia Masud Rana à AFP.

A confusão começou com uma discussão sobre qual das duas seleções é melhor, de acordo com fontes das forças de segurança. Segundo consta, nenhuma pessoa foi detida após os incidentes.

Essa rivalidade entre os vizinhos sul-americanos é intensificada pelos próprios jogadores, dentro e fora de campo. Na última semana, após a conquista da Finalíssima, jogadores argentinos foram flagrados ao entoar cânticos em provocação a seleção brasileira. "O pentacampeão tremeu" e "na favela estão todos chorando" são alguns dos trechos presentes nas canções.

Bangladesh, um país de grande tradição no críquete, também tem muitos fãs das seleções brasileira e argentina de futebol, com jogadores como Messi ou Neymar venerados no mesmo nível que astros de Bollywood.