Briga entre torcedores de Palmeiras e Corinthians termina com um corintiano morto

Antes da final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Santos, torcedores palmeirenses e corintianos entraram em confronto na Avenida Padre Arlindo Vieira, no Jardim Botucatu, região do Sacomã, zona sul da capital paulista.

A briga terminou com um torcedor do Corinthians morto e outro ferido, que se encontra em estado grave. De acordo com a Polícia Militar, 22 pessoas foram detidas, sendo 21 palmeirenses e um corintiano. Foram apreendidos também 11 pedaços de madeira, 26 barras de ferro e três rojões.

A ocorrência será registrada na 26.º Distrito Policial (DP), Sacomã, onde estão os torcedores que foram detidos. Vídeos foram publicados nas redes sociais, mostrando movimentação e correria de torcedores, alguns deles portando barras de ferro.

Mancha Verde Centro-sul x Gaviões. Os alviverdes levaram a pior e balearam dois corintianos. pic.twitter.com/m8PTxkk8af — Ritmo de Torcida (@ritmodetorcida) January 30, 2021

A Secretaria de Segurança Pública deu mais detalhes do ocorrido, por meio de nota.

"Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido. Informações preliminares apontam que os suspeitos usaram barras de ferro, pedaços de pau e arremesso de fogos de artifício nas agressões. No meio da confusão, indivíduos armados efetuaram disparos atingindo ao menos duas pessoas", explica a nota.