Briga entre torcidas antes de jogo mancha clássico entre Bahia e Vitória

SALVADOR - A torcida do Bahia comemorou o título de campeão do Campeonato Baiano de 2014, mas sofreu as consequências da violência entre torcidas horas antes da partida, quando um grupo de torcedores do tricolor, ligados à Torcida Organizada Bamor, foi agredido e três deles esfaqueados, na manhã deste domingo, no bairro de Brotas, na capital Salvador. A agressão partiu de homens ainda não identificados, que estavam em quatro carros.

De acordo com a Polícia Militar, os torcedores do Bahia se concentravam no local para assistir ao jogo, contra o Vitória, válido pelo Campeonato Baiano. Uma das vítimas, César Góes Barbosa, de 25 anos, foi levada para o Hospital Geral do Estado. Os responsáveis pelo ataque chegaram ao local em carros modelo Celta, Uno, Renault Clio e Siena. Uma guarnição da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar esteve no local, mas os agressores conseguiram fugir.

Já à tarde, momentos antes do início do jogo, mais uma vez uma briga entre torcedores manchou o clássico Ba-Vi. Membros da torcida Os Imbatíveis se envolveram em uma briga com torcedores do Bahia. O conflito terminou com a chegada da cavalaria da Policia Militar, que usou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar os brigões, e prendeu alguns envolvidos.