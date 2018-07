Briga entre torcidas de clubes pequenos termina em morte no RS

Um torcedor morreu durante briga entre torcidas, na noite de domingo, em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. A Polícia Civil investiga se os dois disparos que acertaram as costas de Maicon Douglas de Lima, de 16 anos, saíram de armas de policiais militares.

A confusão começou na estação Santo Afonso, do Trensurb, na cidade de Novo Hamburgo, entre torcidas do Aimoré e do Novo Hamburgo - após partida da rodada inaugural do Campeonato Gaúcho entre as duas equipes, que terminou em 2 a 2.