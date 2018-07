Briga entre torcidas de Flamengo e Botafogo deixa um morto no Rio

Um homem morreu após uma briga de torcidas do Flamengo e do Botafogo, na manhã deste sábado, em Bento Ribeiro, zona norte do Rio. Os dois clubes jogam o clássico pelo Campeonato Brasileiro nesta tarde, na Ilha do Governador, também na zona norte do Rio.

Segundo a Polícia Civil, Thiago da Silva França, 31 anos, que era torcedor do Botafogo, morreu após ser espancado. A Delegacia de Homicídios da Capital instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias da briga entre torcidas organizadas, mas, segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, ainda não há pistas sobre os autores do crime.

"Foi realizada a perícia no local e iniciou-se um amplo trabalho de investigação visando apurar detalhadamente as circunstância do crime e sua autoria", diz uma nota divulgada pela Polícia Civil.

Policiais militares do Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (Gepe) detiveram 21 suspeitos de envolvimento na brigada. A Polícia Militar (PM) informou que dois suspeitos foram detidos ao tentar se desfazer de uma pistola, dois carregadores e 25 frascos do entorpecente conhecido como "cheirinho da loló". Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Homicídios.