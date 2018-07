Briga judicial pelo título brasileiro de 1987 ganha mais um capítulo

SÃO PAULO - O entrave envolvendo Flamengo e Sport, relativo ao título brasileiro de 1987, ganhou mais um capítulo terça-feira após a interrupção do julgamento do recurso que definiria o campeão nacional daquele ano. O julgamento deve ser retomado em 2014. O adiamento está ligado ao pedido de vista realizado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sidnei Beneti. A briga pelo título se arrasta desde 1988, após o Sport entrar na Justiça solicitando o direito à conquista.

No ano anterior, o time pernambucano jogou o módulo amarelo da Copa União, torneio organizado pelo Clube dos 13, e garantiu o título da competição em dezembro de 1987 após entrar em acordo com o Guarani em relação à divisão da conquista - os times empataram por 11 a 11 nos pênaltis naquela decisão. Os finalistas, então, enfrentariam Internacional e Flamengo, que chegaram à decisão do Módulo Verde, torneio relativo à primeira divisão.

Os clubes, contudo, decidiram não entrar em campo, sob pretexto de que o campeonato nacional já havia sido decidido entre os rivais mais fortes do País (o Flamengo venceu o Internacional por 1 a 0 no Maracanã na final do Módulo Verde).

Quatro jogos do quadrangular não foram disputados. Dessa forma, Sport e Guarani voltaram a campo em 7 de fevereiro de 1988 para decidir o ganhador. Marco Antônio, zagueiro do Sport, marcou o único gol do jogo. A CBF, depois, proclamou o Sport campeão brasileiro de 1987. A Justiça ratificou o título em 1994. Posteriormente, em 2011, por meio de uma resolução, a CBF declarou os dois times vencedores: Sport e Flamengo.

De acordo com os advogados do Flamengo, a sentença julgada em 1994 não impede o reconhecimento de mais de um campeão no mesmo ano civil. Eles alegam também que o fato do Sport ter entrado para o Clube dos 13 é um reconhecimento extrajudicial do título rubro-negro. Já os advogados do Sport alegaram que o campeonato foi validado pela Justiça e apenas o Sport poderia ser campeão em 1987. Segundo eles, a decisão impediria a União, o Conselho Nacional de Desportos (CND) e a CBF de praticar atos contrários a esse entendimento.

Há, inclusive, a chance de o processo nem ser analisado. De acordo com a relatora do caso, a ministra Nancy Andrighi, o Sport extrapolou o que havia sido decidido em 1994, ao buscar em cumprimento de sentença a revogação de uma resolução posterior. Segundo ela, a CBF cumpriu aquela decisão judicial ao declarar o Sport campeão. A ministra votou pela extinção do processo.